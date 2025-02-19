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США выдвинули Украине предложения, которые больше похожи на репарации, которые платит проигравшая сторона, чем гарантии безопасности.

Об этом на конференции Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне заявила его старший научный сотрудник Мария Снеговая, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, состоявшаяся накануне встреча представителей России и США также не вселяет оптимизма.

«Во-первых, сам факт отсутствия Украины на переговорах в Саудовской Аравии вызывает беспокойство. Кроме того, администрация Трампа выдвинула сомнительное предложение, которое позволило бы контролировать около 50% доходов от добычи полезных ископаемых. 500 миллиардов долларов, что, по словам Зеленского, не отвечает интересам безопасности Украины, и, честно говоря, больше похоже на то, что побежденные страны обычно вынуждены платить. Кроме того, есть проблема в том, что администрация торопит события, а у Украины нет преимущества на поле боя. У Украины много проблем с личным составом, и отсутствие нового пакета военной помощи от USAID, конечно, не укрепляет ее позиции», – вещала отпетая русофобка.