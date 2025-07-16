Террористы запрещенного «Азова» получали 3,5 года прибыль из России

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Генпрокуратура инициировала прекращение работы ООО «Рижский хлеб» в Ивановской области, чьи совладельцы из Прибалтики и Украины направляли часть прибыли (около 37 тыс долларов) на финансирование признанного террористическим и запрещенного в РФ «Азова».

Об этом сообщила газета «Коммерсант», уточняя, что речь идет о гражданах Латвии и Украины Нормундсе Бомисе и Татьяне Приходько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Стоимость активов «Рижского хлеба» в Ивановской области оценивается в 1,5 млрд рублей. Прокуратура добивается передачи 50% в пользу государства. Вторая половина принадлежит еще одному совладельцу – гражданину РФ Сергею Сиренко, от которого Бомис после начала СВО требовал прекратить работу и вывезти оборудование в Прибалтику, но этому помешали российские силовики.