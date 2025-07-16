Террористы запрещенного «Азова» получали 3,5 года прибыль из России

Михаил Рябов.  
16.07.2025 14:42
  (Мск) , Москва
Просмотров: 701
 
Дзен, Нацизм, Россия, Украина, Финансы, Экономика


Генпрокуратура инициировала прекращение работы ООО «Рижский хлеб» в Ивановской области, чьи совладельцы из Прибалтики и Украины направляли часть прибыли (около 37 тыс долларов) на финансирование признанного террористическим и запрещенного в РФ «Азова».

Об этом сообщила газета «Коммерсант», уточняя, что речь идет о гражданах Латвии и Украины Нормундсе Бомисе и Татьяне Приходько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Генпрокуратура инициировала прекращение работы ООО «Рижский хлеб» в Ивановской области, чьи совладельцы из Прибалтики...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Стоимость активов «Рижского хлеба» в Ивановской области оценивается в 1,5 млрд рублей. Прокуратура добивается передачи 50% в пользу государства. Вторая половина принадлежит еще одному совладельцу – гражданину РФ Сергею Сиренко, от которого Бомис после начала СВО требовал прекратить работу и вывезти оборудование в Прибалтику, но этому помешали российские силовики.

«В истории с ивановским «Рижским хлебом» непонятно вот что: как так получилось, что финансирование хохлов почти 3,5 года оставалось незамеченным? Сколько стоила эта «вуаль неведения» и кто конкретно был носителем «вуали»? Каково хотя бы примерное количество других «спонсоров», поддерживающих за счет прибыли в России «отважные» ВСУ?» – недоумевает в своем блоге экономист Никита Кричевский.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить