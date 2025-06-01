Теракт против Мединского реален. Трамп ничего не понимает – Марков
Угрозы главе переговорной группы РФ Владимиру Мединскому вполне реальны, поскольку Зеленский настаивал на его замене, но получил отказ.
Об этом в эфире «Первого севастопольского» сообщил гендиректор Института политических исследований Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мединский – очень сильный переговорщик, он образован, выходец из Украины. Путин подчёркивает этим, что это гражданская война, а не война между Россией и Украиной. Мединский был главой российской делегации в 2022 году и сейчас, что демонстрирует продолжение тех переговоров, когда украинская делегация поставила подписи. И он ещё политически мыслящий.
Украинская делегация очень хотела, чтобы на место Мединского поставили какого-то бюрократа или военного, который в политике не очень разбирается, и дал бы себя спровоцировать.
Очень хочется Зеленскому, чтобы Мединского убрали. Он в начале американцев просил это сделать. Теперь они угрожают террором против семьи, если Мединский не уйдёт. И если его не снимут, они могут приступить к терактам с высокой степенью вероятности. Это тоже отражает перспективы наших переговоров», – указал он.
По словам Маркова, логика процесса мирного урегулирования неприменима к Украине, потому как её представляет не государственная власть, а террористическая организация.
«Поэтому абсолютно точно провалятся эти переговоры. Я не вижу, честно говоря, никаких шансов. С одной стороны – нормальные цивилизованные люди, которые хотят решать проблемы, а с другой – банда террористов. Если Трамп это поймёт, отличие этого конфликта, то сможет что-то сделать. Если он будет рассматривать этот конфликт как конфликт между Россией и Украиной, ничего не получится», – заключил Марков.
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