Темпы наступления только набираются, можно рассчитывать на летнюю и осеннюю кампании – Звинчук

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Российская армия только набирает темпы продвижения, вместе с тем растут и поставки необходимого в войска. Все говорит о том, что СВО в ближайшее время не закончится – и стоит рассчитывать на летне-осеннюю военную кампанию российской армии.

Об этом в эфире видеоблога «Украина.ру» заявил военный аналитик, автор телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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