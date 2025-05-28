Темпы наступления только набираются, можно рассчитывать на летнюю и осеннюю кампании – Звинчук

Анатолий Лапин.  
28.05.2025 23:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российская армия только набирает темпы продвижения, вместе с тем растут и поставки необходимого в войска. Все говорит о том, что СВО в ближайшее время не закончится – и стоит рассчитывать на летне-осеннюю военную кампанию российской армии.

Об этом в эфире видеоблога «Украина.ру» заявил военный аналитик, автор телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия только набирает темпы продвижения, вместе с тем растут и поставки необходимого в...

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«Мы идем вперед, и все отталкивается от реалий на земле. Мы темпы набираем, наша оборонная промышленность темпы тоже набрала. Ого, какое количество дронов, поставляемых в войска… Выросло!

Еще в марте месяце одна только группировка войск «Север» тратила 1600 дронов FPV в сутки. 1600 дронов, сейчас темпы еще больше выросли, и это только одна группировка. Поэтому я искренне считаю, что у нас СВО в ближайшее время едва ли закончится.

Конечно, может случиться некое политическое событие, все мы понимаем, что мы живем в очень причудливо меняющемся мире, но на летнюю, как минимум, и осеннюю кампанию – я бы рассчитывал», – заключил Звинчук.

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