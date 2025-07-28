«Там ещё много работы» – депутат Госдумы предложил ссылать укро-нацистов в Сибирь

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Осуждённых украинских нацистов можно свозить в Сибирь без права выезда, и использовать их для нужд местной экономики.

Об этом в беседе с Эдуардом Басуриным в эфире радио «Sputnik» заявил депутат Госдумы РФ, генерал-лейтенант запаса и член комитета ГД по обороне Андрей Гурулёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первое, самое главное – нам не нужно врага. То есть сегодня Украина – это враг, который специально подготовлен, а это антиРоссия. Нам надо убрать антиРоссии. Что такое денацификация? Значит, надо выловить всех преступников нацистских, предать суду. И не совершить ошибок пятьдесят шестого года, когда их повыпускали. У нас вот, в моем родном Забайкалье – пожалуйста, у нас места хорошие есть. Горный Зерентуй, Новый Акатуй, это вообще прелесть. Работы там как у дурака фантиков», – сказал Гурулёв.