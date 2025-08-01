«Так политика не делается! Просто смех!» – Лукашенко и Путин отчитали Трампа с Зеленским

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Украине и США нужно отказаться от переговоров в режиме шоу, заявили Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече с журналистами на Валааме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Все разочарования возникают от избыточных ожиданий. Для того, чтобы подойти к решению вопроса, нужно вести обстоятельные разговоры, но не на публике, а спокойно, в тиши переговорного процесса», – сказал Путин.

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Он предложил «без камер и всякого политического треска и искать компромисс».

Путин, правда, заметил, что есть сомнения в легитимности режима в Киеве:

«Сегодняшняя власть не основана на украинской Конституции. Она явно нарушена».

Он также прокомментировал нежелание Киева приступать к серьезному обсуждению.

«В принципе, можно ждать. Если руководство Украины считает, что сейчас не время – пожалуйста. Мы готовы подождать».

Путин подчеркнул, что у России остаются прежние требования.

«Условия, безусловно, остались прежние… Главное – искоренить причины, породившие кризис… Гуманитарные вопросы, вопросы безопасности в широком смысле… Это русский язык, это независимость и достойные условия развития Православной Церкви, все в совокупности должно быть обсуждено и положено в основу долгосрочного длительного без всяких временных ограничений мира».

Лукашенко поддержал:

«Абсолютно поддерживаю. Война-войной, но переговоры ведутся всегда. Американцы воевали во Вьетнаме и с первого дня войны вели переговоры. А украинцев ошибка, что они требуют невозможного. Это решается за столом переговоров, там могут быть компромиссы. А вот так, в лоб, – это на публику. Говорим много, а делать ничего не хотим».

Лукашенко назвал Дональда Трампа «общим другом, за которого так переживали, чтобы он победил», но выразил сожаление ультиматумами Вашингтона.

«50, 60, 10 дней. Так политика не делается. Если он мира хочет, должен подключаться аккуратно, основательно. Это военное столкновений. Указать ядерной державе не получится. Просто смех вызывает. Недавно встречался с американцем – я ему в открытую это сказал».

Лукашенко посетовал, что Трамп не может повлиять на Зеленского.