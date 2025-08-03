Так и так потеряем Украину, пора подогнать под это Конституцию – философ Дацюк
Украинское государство не сможет сохранить свой суверенитет – оно либо останется сырьевым придатком Запада, либо будет уничтожено Россией.
Об этом на канале разыскиваемого в РФ как преступника киевского политолога Юрия Романенко заявил ранее поддержавший оба майдана украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Поколение, которое принимает на себя эстафету, оно пока не видит проблемных вопросов. Оно думает, что если они поматерятся и скажут, что наша элита ничего не стоит, поэтому давайте ориентироваться только на Запад, но мы все равно теряем Украину.
Так мы теряем ее путем оккупации Россией, а так мы теряем ее экономически, потому что практически от Украины в экономическом плане не останется ни одного актива. То есть, что так теряем, что так теряем. И на этот вопрос нет ответа», – рассуждал Дацюк.
«То есть, фактически, надо признавать, что мы уже внутри распределенного суверенитета. А полного суверенитета у нас никогда не было, и уже, скорее всего, не будет.
Нам нужна какая-то другая конституция, которая не исходит из полноты суверенитета, а это значит, что либо отменять эти неконституционные органы [НАБУ и САП], либо вносить их в конституцию», – добавил укро-философ.
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