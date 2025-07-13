СВО, Старовойт и Сталин
Самоубийство бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта напрямую связано с тем, что развязка СВО приближается, а в России реабилитируют лидера СССР Иосифа Сталина. Так считает политолог Марат Баширов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Он напоминает, что Старовойт наложил на себя руки после увольнения. Баширов считает, что чиновнику в Кремле не только предъявили доказательства его коррупции, но и ясно дали понять, что уйти от приговора (а это 20 лет) он не сможет. Такая «жестокость» у многих, особенно либералов, вызвала ассоциации со сталинскими репрессиями.
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«Политика Сталина характеризовалась полной нетерпимостью к госизмене, воровству из бюджета, вредительству гос/целям. Сталин казнил самых близких себе соратников, находил их даже в Мексике… История имеет свойство развиваться по спирали. В новых формах и с новыми фамилиями, но каждый модератор своего витка встает перед серьезным выбором решений. СВО близка к эндшпилю. А то, что надо делать дальше – уже требует подготовки, расчистки. Сигнал тем, кто замарал руки в грехе вредительства, послан», – написал Баширов.
Потребность вспомнить Сталина остро ощущается в российском обществе. Волна установления памятников генералиссимусу (около 90) прокатилась по стране перед 80-летием Великой Победы, не миновав даже Москву, где восстановили барельеф со Сталиным на станции метро Таганская. Москвичи сразу же стали возлагать к нему цветы.
Есть и сопротивление этому процессу. Сбор подписей против памятников Сталину инициировала либеральная партия «Яблоко». Ее основатель Григорий Явлинский рассчитывал собрать миллионы авторгафов, но удалось – только 2 тысячи.
В Башкирии же местные националисты из организации «Без кара халык» облили краской недавно установленный бюст вождя в селе Амирово.
Наиболее драматично борьба разворачивается в Вологодской области. Там сначала облпрокуратура потребовала демонтировать памятник на территории дома-музея «Вологодская ссылка», а потом Арбитражный суд вынес соответствующее решение.
Однако губернатор Георгий Филимонов назвал это «странным ажиотажем» и заявил, что памятник «будет стоять» и дальше. Он также поручил правительству проработать вопрос создания еще двух памятников вождю.
Политолог Баширов считает, что Филимонов «фактически перехватил повестку КПРФ», которая неделю назад на съезде назвала «ошибочным и политически предвзятым» доклад Никиты Хрущева «О культе личности» в 1956 г.
«В этой ситуации возникает вопрос: «вологодские эксперименты» – это инициатива федерального центра, который обкатывает их через губернатора?» – интересуется Баширов.
Судя по которым высказываниям авторитетных провластных спикеров, ответ положительный. Так телеведущий Владимир Соловьев недавно предложил запустить два «Посейдона» с разных сторон североамериканского континента, «чтобы радиоактивное цунами образовало Пролив им. тов. Сталина».
«Сталин очень востребован в российском обществе не потому, что люди хотят политических репрессий. Люди, говоря позитивно о Сталине, требуют от российского правительства победить в украинской войне, развивать экономику быстрыми темпами и пожестче с элитой», – пишет политолог Сергей Марков.
«Запрос на сталинизм» фиксирует и эксперт Института стран СНГ Кирилл Фролов. Он предлагает доверить новые репрессии православно-патриотическим силам:
«В условиях компрадорской элиты нужны силы, на которые можно опереться. Нужно очищение элиты, то есть чистки. Поэтому элитный запрос на сталинизм очевиден. Настоящей опорой Владимира Путина являются те православные христиане, которые всё понимают о религиозных эсхатологических смыслах происходящего и готовы взять ответственность за очищение страны, за приведение её к победе».