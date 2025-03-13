США пытаются продать России перемирие с Украиной, и при этом не допустить «курского котла» с полным разгромом ВСУ.

На это в эфире «Крым 24» обратил внимание главный редактор портала «Альтернатива» Андрей Ваджра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американцы создали для нас проблему. Они осуществили переворот в Киеве, захватили власть, превратили Украину в полунацистское государство. Потом они натравили Украину на Россию, создали нам проблему, теперь Трамп выходит и говорит: уважаемые русские! Хотите, мы решим ваши проблемы за умеренную плату. То есть, они создали нам проблемы и теперь предлагают сделку за решение этой проблемы, чтобы мы им что-то дали, от чего-то отказались и пошли на какие-то уступки. Это то же самое, если бы мы вооружили Мексику до зубов и натравили на Соединённые штаты, и сейчас в США шли бы ожесточённые бои, а мы бы сказали: «эй, Дональд, у тебя большие проблемы! Давай ты нам отдаёшь половину Соединённых штатов, и мы решаем твои проблемы с Мексикой. Ну или что-нибудь ещё отдаёшь, не важно. Что-то очень ценное, что нам необходимо. Нам нефтяные, газовые месторождения нравятся, Панамский канал. Подумай, каждый день гибнут американские и мексиканские солдаты – это трагедия! Это ужасно! Мы готовы остановить эту трагедию». Это звучит очень странно, даже цинично», – отметил обозреватель.

Он добавил, что все эти предложения оформлены как результат переговоров американцев с их же прокси, и Москва должна их принять по какой-то неясной причине.