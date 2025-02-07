Странам НАТО очень повезло, что русские не собираются нападать на Запад – британский эксперт

Нет никаких признаков того, что декларируемая риторика угрозы прямого столкновения с Россией воспринимается натовскими странами всерьёз.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил коммодор ВМС Великобритании в отставке, военный эксперт Стив Джерми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы мы действительно верили, что Россия захватит Украину и двинется дальше на восток и запад Европы, мы бы мобилизовались. Но мы этого не делаем. Дело в том, что мы сократили военные мощности с конца Второй мировой и с конца Холодной войны.

И в то же время, думаю, мы не очень хорошо организованы. Мы передали большую часть производства частному сектору, и мы вряд ли получим такой же результат, как русские, которые тратят, вероятно, меньше, чем мы, но при этом создали армию численностью 1,5 млн. человек со всей необходимой логистикой.

Думаю, одной из причин, почему на Украине потери такие высокие, является нехватка боеприпасов. У русских такого нет. Мы просто не привыкли производить боеприпасы в таких количествах», – сказал Джерми.