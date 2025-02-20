Стоны в Киеве не утихают: Трамп выбросил на помойку украинские козыри

Президент США Дональд Трамп зачастую более резко критикует американских союзников, чем врагов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил исполнительный директор киевского Центра прикладных политических исследований «Пента» Александр Леонов, пытаясь объяснить причины резкой критики со стороны Трампа украинского руководства.

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«Это стиль Трампа. Он ко всем предъявляет огромные претензии. И даже к союзникам он иногда гораздо более резкий, чем к врагам Соединенных Штатов. Но с другой стороны, таким образом, он дает Путину надежду, что у того все получится, потому что Путин хотел как раз говорить об Украине с Америкой, и без Европы», – сказал эксперт РБК-Украина.

Отмечается, что в ходе европейского турне на прошлой неделе министр обороны США Пит Хегсет «выбросил в помойку два козыря, которые можно было использовать на переговорах с Россией: вопрос членства Украины в НАТО и возвращение к границам 2014 года».