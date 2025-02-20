Стоны в Киеве не утихают: Трамп выбросил на помойку украинские козыри

Игорь Шкапа.  
20.02.2025 13:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 673
 
Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Президент США Дональд Трамп зачастую более резко критикует американских союзников, чем врагов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил исполнительный директор киевского Центра прикладных политических исследований «Пента» Александр Леонов, пытаясь объяснить причины резкой критики со стороны Трампа украинского руководства.

Президент США Дональд Трамп зачастую более резко критикует американских союзников, чем врагов. Об этом,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Это стиль Трампа. Он ко всем предъявляет огромные претензии. И даже к союзникам он иногда гораздо более резкий, чем к врагам Соединенных Штатов. Но с другой стороны, таким образом, он дает Путину надежду, что у того все получится, потому что Путин хотел как раз говорить об Украине с Америкой, и без Европы», – сказал эксперт РБК-Украина.

Отмечается, что в ходе европейского турне на прошлой неделе министр обороны США Пит Хегсет «выбросил в помойку два козыря, которые можно было использовать на переговорах с Россией: вопрос членства Украины в НАТО и возвращение к границам 2014 года».

«Попытки Трампа действовать в такой жесткой манере скорее, разрушают возможности для достижения каких-то соглашений, чем приближают их. Потому что единственный человек, который может остановить войну – это Путин. От него все зависит. А если давать Путину надежду на то, что он может выиграть, то я думаю, что Путин как раз будет искать возможности, чтобы продолжать давить и на Украину, и на Европу», – утверждает Леонов.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить