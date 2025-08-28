Стоны киевской дипломатии: Случилось худшее – нас уже не считают «жертвой агрессии»
Позиция международного сообщества по отношению к Украине в конфликте с Россией кардинально изменилась по сравнению с 2022-м годом. Теперь она уже не «жертва агрессии», а полноценный участник конфликта.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Худшее, что произошло для нас, и это уже произошло, нам подменили нашу справедливую позицию самообороны, после которой должна быть создана коалиция, эта коалиция должна прийти в войну против агрессора, прижать его, эмбарго должно быть наложено, изолирован должен быть агрессор.
Все это в истории было, но в нашем случае уже все это забыли. Нас рассматривают теперь так: «Мы почему-то все упрямые, а особенно, кто воюет, жизнь свою готовы отдать только из-за того, что не хотим мира». И меня это больше всего беспокоит, потому что нарративы поменялись с 22-го года кардинальным образом. И уже стоит вопрос, что есть две стороны», – заявил Чалый.
