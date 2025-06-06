США ведут отчаянную политику, теряя монополию на всё и повсюду – американский эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США больше не смогут быть монополистом в мире, уступив прежние позиции Китаю и другим странам. При этом, администрация все еще пытается спасти положение, но ее экономическую политику можно охарактеризовать не иначе, как отчаяние.

Об этом в эфире видеоблога Dialogue Works заявил американский экономист Ричард Вольф, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Если США разработают стратегию, основанную на монопольном положении, которого их высокотехнологичные отрасли достигли на какое-то время, то у меня для них есть новость. Вы его потеряете. Монополии всегда проигрывают. Вы не сможете сохранить эту монополию. А значит, ваша стратегия, основанная на монопольном положении, построена на песке, который постепенно смывает. Китайцы тоже над этим работают. И, кстати, не только китайцы, но и другие страны. Китайцы занимают доминирующее положение в добыче редкоземельных металлов и в ключевых отраслях промышленности, а не только в автомобильной промышленности. Воздушное сообщение, самолёты, оборона, всё это требует редкоземельных металлов», – отметил он.