США ведут отчаянную политику, теряя монополию на всё и повсюду – американский эксперт
США больше не смогут быть монополистом в мире, уступив прежние позиции Китаю и другим странам. При этом, администрация все еще пытается спасти положение, но ее экономическую политику можно охарактеризовать не иначе, как отчаяние.
Об этом в эфире видеоблога Dialogue Works заявил американский экономист Ричард Вольф, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если США разработают стратегию, основанную на монопольном положении, которого их высокотехнологичные отрасли достигли на какое-то время, то у меня для них есть новость. Вы его потеряете. Монополии всегда проигрывают. Вы не сможете сохранить эту монополию.
А значит, ваша стратегия, основанная на монопольном положении, построена на песке, который постепенно смывает. Китайцы тоже над этим работают. И, кстати, не только китайцы, но и другие страны.
Китайцы занимают доминирующее положение в добыче редкоземельных металлов и в ключевых отраслях промышленности, а не только в автомобильной промышленности. Воздушное сообщение, самолёты, оборона, всё это требует редкоземельных металлов», – отметил он.
«Будут ли США прилагать усилия, чтобы найти новые источники? Конечно, будут. Смогут ли они добиться успеха? Возможно. Но сейчас, чем больше мы об этом говорим, тем больше понимаем, что стратегия, которую они сейчас реализуют, настолько рискованна, что я думаю, слово «отчаяние» лучше всего ее описывает», – заключил Вольф.
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