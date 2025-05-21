США настаивают, что Россия должна отказаться от целей СВО – денацификации и демилитаризации Украины, а вопрос перехода территорий в состав РФ хочет вывести в изучение исторического контекста.

На это в эфире радио «Спутник в Крыму» указал политолог Вадим Петров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они требуют, чтобы мы не ставили вопрос о государственном устройстве Украины, то есть о денацификации. С точки зрения США, это право Украины иметь ту политическую силу, которая способна привести к дальнейшему развитию. Это не наше дело, короче говоря. Что касается демилитаризации, то тем более: Украина, как независимое государство, имеет право строить свою армию, увеличивать её, если для этого есть силы и возможности. Эти требования раньше комментировал Кит Келлог, что они невыполнимы «с точки зрения здравого смысла и дипломатии», потому что любая страна имеет право на оборону и выбор политического устройства, если только оно не является фашистским. Но для всех них Украина – это демократическое государство», – подчеркнул эксперт.

Россия привела перечень доказательств фашистского режима – вытеснение русского языка, отношение к национальным меньшинствам, запрет на русскую культуру в целом, выражающееся в сносе памятников и сожжении книг Пушкина и Лермонтова, с чего в своё время начинал Гитлер. В этом контексте есть шансы убедить, что украинский режим если не полностью фашистский, то уже близок к этому.