«США сами и полностью виноваты в появлении БРИКС» – замминистра при Рейгане

Максим Столяров.  
09.07.2025 19:41
  (Мск) , Москва
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БРИКС, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Сопротивление, США, Украина


Своей агрессивной неоколониальной политикой США сами подтолкнули другие государства к созданию таких структур, как БРИКС. Недовольство Трампа уже ничего не исправит.

Об этом доктор экономических наук, бывший заместитель министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил в интервью ютуб-каналу «Dialogue Works», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Своей агрессивной неоколониальной политикой США сами подтолкнули другие государства к созданию таких структур, как...

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«Ну, я думаю, что БРИКС – это пример того, как страны пытаются обрести независимость от западного господства. БРИКС – это ответ на санкции против России, Венесуэлы, Ирана.

И то, как сегодня функционирует Запад, все еще основано на колониальном мышлении: что все остальные должны поступать так же, все должны подчиняться правилам, которые устанавливает Запад. Это способ иметь колонии без самих колоний.

И я думаю, что БРИКС – это просто способ сказать миру: мы будем суверенными и не будем следовать вашим правилам. И я думаю, что это хорошо. Это приведет к большему разнообразию», – сказал Робертс.

«Конечно, БРИКС не появился бы, если бы доллар не стал оружием. Но как только они превратили доллар в оружие и отключили SWIFT, люди перестали им пользоваться.

Тогда все видят, что тот, кто управляет этой системой, использует ее как оружие, и она ненадежна, и они могут стать мишенью, если не будут делать то, что хочет Вашингтон», – добавил финансист.

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