США пускают украинский конфликт по вьетнамскому сценарию

Анатолий Лапин.  
24.02.2025 10:58
  (Мск) , Киев
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Война, Вьетнам, Дзен, Политика, США, Сюжет дня, Украина


США переводят украинский конфликт на самообеспечение.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил политолог Павел Щелин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США переводят украинский конфликт на самообеспечение. Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил...

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«Почему я говорю, что это вьетнамская стратегия? Потому что, по сути, это именно она. Правда, конечно, в модифицированном варианте, ничто не повторяется наизусть одинаковым образом, но в целом это полностью укладывается в логику Киссинджера и той дипломатической школы, которую он подготовил. Напомню, что в контексте Вьетнама Киссинджер написал стратегию выхода из Вьетнамской войны в 1969 году за три года до того, как эта стратегия стала реализовываться. Основные контуры этой стратегии очень просты. Война превратилась тогда во Вьетнаме в негативный актив. Военным средством одержать победу Америка в войне не может. Это, если что, цитирую статью Киссинджера 1969 года, когда война была в самом разгаре.

И Америка тратит слишком много ресурсов. Соответственно, в рамках стратегии выхода основной контур был следующий — сохранение американцами лица, то есть очень важный момент, вьетнамизация конфликта, переводя по-простому то, чтобы за все начали платить сами вьетнамцы, сам Южный Вьетнам буквально. То есть если раньше Америка давала помощь, давала деньги, участвовала своими, то в рамках стратегии вьетнамизации, как только началась стратегия выхода, постепенно все перекладывалось на сам Южный Вьетнам.

Что там произошло? Ну вот, допустим, такой пример. Было поставлено все обслуживание поставленной техники. За это, если изначально оплачивали американцы, то необходимо было оплачивать Южному Вьетнаму, в общем, положили неподъемное бремя на сам Южный Вьетнам. В результате того Южный Вьетнам, разумеется, рухнул, потому что и под экономическим кризисом, а главное под идеологическим сам оказался неспособен к сопротивлению, без прямой американской помощи», – скзаал эксперт.

По его словам, тогда это позволило Америке сберечь нужные ей ресурсы и сконцентрироваться на более приоритетных задачах.

«Сейчас главное нужно понять, почему эта вьетнамская стратегия реализовывается, потому что для команды Трампа конфликт в Украине является не просто неприоритетной задачей, он является символом неправильной политики их предшественников, он является проектом их политического врага в Демократической партии США и в целом кланах левоглобалистов или левых масонов. И поэтому все, что реально интересует Трампа сейчас, максимально выгодно для самого себя продать сепаратный мир. Сепаратный мир между Америкой и Россией. Не между Россией и Украиной, а между Америкой и Россией», – заявил Щелин.

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