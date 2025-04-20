США прекратили собирать компромат на Венгрию и «амнистировали» советника Орбана

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Венгерское издание NPR пишет, что администрация США распорядилась прекратить отслеживание коррупции в Венгрии за деньги американских налогоплательщиков. Отмечается, что случилось это на фоне того, что Белый дом существенно сокращает объемы ежегодных отчетов Госдепа, изымая из них целые разделы.

Согласно информации, отредактированная версия отчета по Венгрии была распространена как образец применения новых директив по подготовке отчетов по правам человека.

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Издание напоминает, что при Байдене премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назывался в госдеповских отчетах «авторитарным лидером», а в предыдущих отчетах отмечалось ограничение гражданских свобод в Венгрии.

Но Госдеп изменил позицию после того, как президент США Дональд Трамп назвал Орбана «прекрасным человеком и великим лидером в Европе».

«Новая политика Государственного департамента ослабляет позицию правозащитников в странах, которые имеют проблемную историю по этим вопросам», – сетует издание.

Также американские власти сняли санкции с Антала Рогана, ключевого помощника премьер-министра Виктора Орбана.

Как пишет Reuters, решение Госдепа было озвучено 15 апреля 2025 года в ходе телефонного разговора между государственным секретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. По словам представителя Госдепартамента Тэмми Брюс, продолжение санкций против Рогана было признано «несоответствующим интересам внешней политики США».

Роган, возглавляющий кабинет Орбана с 2015 года, был включен в санкционный список Министерства финансов США в январе 2025 года по обвинению в коррупции. Американские власти утверждали, что он организовал схемы распределения государственных контрактов и ресурсов в пользу лояльных ему лиц и правящей партии «Фидес».

Эти обвинения тогда вызвали резкую реакцию венгерских властей, которые назвали санкции «политической местью» со стороны досиживавшей последние дни в Белом доме администрации Байдена и посла США в Венгрии Дэвида Прессмана.

Глава МИД Венгрии Сийярто подчеркивал, что решение о санкциях было принято в последние дни президентства Байдена, что, по его мнению, свидетельствовало о попытке нанести удар по венгерскому правительству перед сменой власти в США.