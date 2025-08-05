США объявили, что кроме «Пэтриот» Украина получит снаряды и боеприпасы

США передадут Украине через третьи страны не только сами системы и ракеты к комплексам «Пэтриот», но и артиллерийские боеприпасы.

Об этом в интервью агентству «Блумберг» заявил посол США в НАТО Мэттью Уитакер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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