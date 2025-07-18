США физически не способны закрыть потребности Украины в ПВО – Макгрегор

Максим Столяров.  
18.07.2025 18:19
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


США не способны производить столько ракет для «Пэтриот», чтобы они могли закрыть все потребности Украины.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил полковник американской армии в отставке, планировщик ряда военных кампаний ВС США Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США не способны производить столько ракет для «Пэтриот», чтобы они могли закрыть все потребности...

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«Во время разговора между президентом Трампом и генсеком НАТО Рютте упоминалось число 17 ракет к Пэтриот. Вы знаете, сколько целей они могут поразить? Семь или восемь целей. Каждый раз, когда ракета нацелена на ваш район, вы будете выпускать две ракеты по этой цели.

Сколько сотен ракет нужно выпустить, чтобы вывести Пэтриот из строя? Не так уж много. Сколько ракет для Пэтриот мы производим в год? 660. Сколько у нас есть в наличии? Я не знаю, но могу сказать, что вы израсходуете сотню, две или три сотни ракет Пэтриот за пару дней», – сказал Макгрегор.

«Это ничего не изменит, но это поддерживает войну, так сказать. Поддерживает иллюзию, что что-то происходит, и НАТО «сильные и боеспособные».

При этом, я не думаю, что Рютте собирается кого-то мобилизовать. Я не вижу, чтобы кто-то в Европе выстраивался в очередь, чтобы пойти воевать с Россией вдоль Днепра в центральной Украине. Я думаю, что это все ерунда», – подытожил полковник.

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