США физически не способны закрыть потребности Украины в ПВО – Макгрегор

США не способны производить столько ракет для «Пэтриот», чтобы они могли закрыть все потребности Украины.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил полковник американской армии в отставке, планировщик ряда военных кампаний ВС США Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во время разговора между президентом Трампом и генсеком НАТО Рютте упоминалось число 17 ракет к Пэтриот. Вы знаете, сколько целей они могут поразить? Семь или восемь целей. Каждый раз, когда ракета нацелена на ваш район, вы будете выпускать две ракеты по этой цели.

Сколько сотен ракет нужно выпустить, чтобы вывести Пэтриот из строя? Не так уж много. Сколько ракет для Пэтриот мы производим в год? 660. Сколько у нас есть в наличии? Я не знаю, но могу сказать, что вы израсходуете сотню, две или три сотни ракет Пэтриот за пару дней», – сказал Макгрегор.