США активно миротворчествуют, потому что поняли неизбежность поражения на Украине – американский морпех

Анатолий Лапин.  
19.02.2025 20:20
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


США понимают, что проиграют, если войну на Украине затянуть еще на какое-то время, поэтому пытаются разрешить конфликт на приемлемых для себя условиях.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США понимают, что проиграют, если войну на Украине затянуть еще на какое-то время, поэтому...

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«Единственное, что действительно меняется, это то, что администрация сама признает, что у США есть реальные физические ограничения в том, что они могут сделать на Украине.

И если вы внимательно послушаете, то поймете, что у них нет принципиальных проблем с продолжением этой войны. Этой опосредованной войны, которую США начали против России и ведут против России через Украину.

Проблема в том, что они физически не могут продолжать опосредованную войну. Они понимают, что проиграют, если они не остановятся, украинская армия развалится, боеспособность украинской армии будет подорвана, и Россия захватит всю Украину», – отметил он.

«Так что если Соединенные Штаты и их европейские союзники ничего не предпримут, то Россия победит по всей Украине. Они не допустили бы этого при администрации Байдена, и они говорят вам сейчас при администрации Трампа, что они этого не допустят», – рассуждал Берлетик.

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