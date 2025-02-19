США активно миротворчествуют, потому что поняли неизбежность поражения на Украине – американский морпех

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США понимают, что проиграют, если войну на Украине затянуть еще на какое-то время, поэтому пытаются разрешить конфликт на приемлемых для себя условиях.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Единственное, что действительно меняется, это то, что администрация сама признает, что у США есть реальные физические ограничения в том, что они могут сделать на Украине. И если вы внимательно послушаете, то поймете, что у них нет принципиальных проблем с продолжением этой войны. Этой опосредованной войны, которую США начали против России и ведут против России через Украину. Проблема в том, что они физически не могут продолжать опосредованную войну. Они понимают, что проиграют, если они не остановятся, украинская армия развалится, боеспособность украинской армии будет подорвана, и Россия захватит всю Украину», – отметил он.