Срыв «Будапешта» приведёт Украину к «чёрной зиме в бетонных гробах» – нацист Мосийчук
Попытки Киева влезть или повлиять на переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште могут обернуться катастрофой для всех украинцев.
Об этом на канале иноагента Александра Шелеста заявил экс-депутат Верховной рады, бывший боевик запрещённого в РФ «Азова» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Это надо чётко осознавать и чётко понимать для своей безопасности и для оценки общей ситуации, которая возникнет с «чёрной зимой». Я уверен, что срыв будапештских переговоров (то есть, участие Украины, они-то не сорвутся, эти два парня поговорят и примут свои решения, я имею в виду украинское участие) приведёт к «чёрной зиме», когда многоэтажки будут фактически превращаться в бетонные гробы.
Это надо честно сказать людям и предупредить, потому что «зелёные» этого не сделают никогда. Предупредить, чтобы люди могли эвакуироваться. Мы уже в 22-м проходили подобные вещи, когда «шашлыки жарить» собирались», – тревожился Мосийчук.
