Среди бусифицированных больше всего отказников, алкоголиков и наркоманов – украинский командир

Анатолий Лапин.  
15.04.2025 15:57
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Общество


Насильно мобилизованные в ВСУ за последний год призывники – это самые низкокачественные солдаты.

Об этом в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника заявил замкомандира батальона ВСУ Дмитрий Глущенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Насильно мобилизованные в ВСУ за последний год призывники – это самые низкокачественные солдаты. Об...

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«Действительно, качество вот этих товарищей, которых принимают, пакуют на улицах, достаточно низкое. Они не мотивированы, по статистике эти ребята, призыв как раз прошлый год, – это лето, осень, вот среди них больше всего отказников, СЗЧшников и всякой низкой социальной ответственности.

По алкоголю, по психотропным веществам у них статистика самая большая. Если мы говорим о мобилизации, действительно, мобилизация должна быть всеобъемлющей, если мы хотим победить. И прежде всего, это мобилизация экономики», – заявил Глущенко.

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