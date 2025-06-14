«Справедливость» по-швейцарски: деньги Януковича решили вернуть в родное «коррупционное болото»

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Швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung пишет, что эта страна готовится вернуть Украине активы бывшего президента Виктора Януковича.

Речь идет о более 130 миллионов франков, замороженных после бегства Виктора Януковича из страны после переворота 2014 года.

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Как говорится в материале, Верховный суд Швейцарии отклонил жалобы лиц из окружения бывшего президента Украины и подтвердил законность блокировки активов — теперь страна может вернуть средства, выведенные в тот период.

«Однако за этим юридическим прецедентом скрывается политико-этический парадокс: средства возвращаются не благодаря силе украинского правосудия, а из-за его слабости», – отмечает Neue Zürcher Zeitung. Ведь, передача средств Киеву произойдет, «несмотря на то, что украинская судебная система признана недостаточно эффективной для самостоятельного расследования происхождения этих средств».

По мнению газеты, этот случай ярко демонстрирует, как международное право пытается компенсировать дисфункцию национальных институтов — даже если существует риск, что деньги вновь окажутся в коррупционных сетях.

После бегства Виктора Януковича из Украины в феврале 2014 года, швейцарское правительство в экстренном порядке заморозило активы, находящиеся в стране и связанные с его окружением. Речь шла о сотнях миллионах франков, происхождение которых вызывало подозрения в коррупции и отмывании денег.

Однако за прошедшие годы расследования в самой Украине, а также в Швейцарии не привели к окончательным судебным решениям по поводу этих денег. Более того, с тех пор значительная часть обвинений в коррупции и отмывании денег утратила силу из-за истечения сроков давности.

Тем не менее, Швейцария продолжает искать законные способы вернуть средства Украине, отмечает издание. Надежду на это дал так называемый «Закон о деньгах автократов» (Potentatengeldergesetz, SRVG), вступивший в силу в 2016 году. Он позволяет конфисковывать активы в случае провала международной правовой помощи из-за слабости судебной системы в стране происхождения.

«Закон о деньгах автократов» был принят после Арабской весны и должен был стать инструментом борьбы с незаконными активами, выведенными из стран с авторитарными режимами. Однако, как напоминает NZZ, в делах о средствах Мубарака (Египет) и Бен Али (Тунис) он оказался бесполезен.

Теперь под вопросом — сможет ли он сработать в случае Украины. Окончательное решение зависит от грядущих судебных разбирательств.

Как следует из опубликованных 7 июня решений Федерального суда, попытки оспорить блокировку предпринимали три лица, тесно связанные с прежним украинским правительством:

– Юрий Иванющенко, бывший народный депутат,

– бывший глава фракции Партии Регионов в Верховной Раде Александр Ефремов.

Все они утверждали, что Украина даже после начала войны в 2022 году способна обеспечить полноценное судебное сотрудничество, и, следовательно, основания для блокировки счетов отсутствуют. Однако швейцарские судьи были другого мнения.

Федеральный суд в Лозанне указал: речь идёт не о политической или экономической оценке ситуации на Украине в целом, а о способности государства обеспечить правовую помощь по конкретным делам.

По мнению суда, существуют серьёзные основания сомневаться в том, что Украина может эффективно расследовать подобные дела.

Среди аргументов в пользу такого вывода швейцарский суд назвал:

– кадровые проблемы в антикоррупционных органах,

– утрата доказательств,

– невозможность проведения расследований на неподконтрольных территориях,

– внутренняя борьба за власть среди следственных органов.

Как отметило Федеральное ведомство юстиции, несмотря на то что правовая помощь между странами в общем и целом продолжается, в ряде конкретных дел Украина не в состоянии обеспечить судебные стандарты, которых требует швейцарское законодательство. Эта позиция была дополнительно подтверждена дипломатическими донесениями посольства Швейцарии в Киеве и аналитиками из Basel Institute on Governance.

«В ситуации с возвратом Украине более 130 миллионов швейцарских франков, изъятых у соратников Виктора Януковича, прослеживается парадокс, который не может не вызывать недоумения. Швейцария готова вернуть эти средства именно потому, что украинская судебная система не справляется со своей задачей. То есть, чем хуже на Украине работает правосудие, тем выше её шанс получить деньги», – пишет газета.

По логике закона о так называемых «деньгах автократов» (Potentatengeldergesetz), если страна происхождения не может — по техническим, политическим или институциональным причинам — провести справедливое расследование и доказать незаконность активов, Швейцария имеет право изъять средства в обход правовой помощи и вернуть их напрямую государству. Причём именно тому государству, чью судебную систему признали несостоятельной.

Как подчёркивает Neue Zürcher Zeitung, швейцарский Федеральный суд объясняет: дело не в общей политической или экономической ситуации, а в том, может ли страна в рамках конкретного запроса провести расследование, соответствующее международным стандартам. В случае Украины, по мнению суда, — не может.

Это означает, что Швейцария признаёт: институты Украины слабы, и потому страна не в состоянии доказать, что имеет право на эти средства. Но именно это признание даёт Швейцарии основание вернуть деньги. Юридически всё корректно. А вот с точки зрения политической логики — возникает замкнутый круг.

«Возникает закономерный вопрос: куда попадут эти деньги? Вернутся ли они действительно «государству», а значит — народу? Или исчезнут в тех же самых коррупционных механизмах, которые некогда и позволили Януковичу и его окружению вывести сотни миллионов за границу?», – говорится в публикации.

По мнению NZZ, в законе предусмотрены меры, чтобы отслеживать судьбу возвращённых средств. В процесс привлечены международные консультанты, такие как Basel Institute on Governance. Однако опыт с другими странами — Египтом, Тунисом — показывает, что даже при таких условиях возвращённые активы легко могут исчезнуть в тени.

«Таким образом, складывается парадокс справедливости по-швейцарски:Украине, как стране, неспособной провести надлежащее расследование, возвращаются средства, украденные в результате системной коррупции. И только потому, что она признана юридически неспособной доказать свою правоту», – резюмирует издание.

Теперь, когда суд подтвердил законность блокировки, следующим этапом станет подача исков о конфискации средств. Как подчеркнул Федеральный суд, бывшим владельцам счетов, не имевшим доступа к деньгам уже более десяти лет, должна быть предоставлена возможность объяснить законность происхождения средств.

Если они смогут доказать с высокой степенью вероятности, что деньги были получены законно, они смогут избежать конфискации.