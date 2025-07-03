Спасти Армению сможет только Россия – укро-политолог

Азербайджан и Турция продолжают выдвигать новые требования Армении, которую теперь может спасти только вмешательство России.

Об этом в эфире видеоблога «UkrLife» заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас стратегия правительства Пашиняна – он готов идти на любые уступки ради того, чтобы завершить конфликты с Азербайджаном и Турцией. Поэтому случилась история с Нагорным Карабахом, который армяне не признали своей территорией, полноценно они его не защищали, но требовали защиты других стран.

Это финская тактика максимальных уступок более сильной стороне ради того, чтобы сохранить всю остальную страну, убрать конфликты, вернуть ее на этап развития.

Но дело в том, что это не Финляндия и СССР. Это намного все хуже. Вопрос Карабахом не ограничился. Поставлен вопрос Зангезурского коридора. Граница до сих пор не определена. Мирные соглашения до сих пор не подписаны.

То есть, азербайджано-турецкие требования растут дальше. Потом может быть поставлен вопрос финансовых компенсаций за войну, «за агрессию». Недавно Алиев назвал Армению террористическим государством», – сказал Бортник.