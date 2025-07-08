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Полиция Лондона сегодня отрапортовала об осуждении трех мужчин по обвинению в поджоге промзоны – объектов, связанных с военными поставками на Украину. Диверсия, якобы, совершалась по заказу ЧВК «Вагнера», сообщает SkyNews.

В результате пожара на предприятии, которое занималось поставкой StarLink бандеровцам, ущерб составил около 1 млн фунтов стерлингов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«23-летний Нии Коджо Менса, 23-летний Джейким Роуз и 20-летний Угниус Асмена отвергли обвинение в поджоге с отягчающими обстоятельствами, но были признаны виновными присяжными в Олд-Бейли», – говорится в сообщении.

Британцы сообщают еще одну курьезную подробность – якобы, осужденные готовили похищение беглого либерала-иноагента Евгения Чичваркина.