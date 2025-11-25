Своими дозированными поставками разнобойного оружия на Украину за годы СВО Запад только натренировал ВС РФ и обучил русских сопротивлению самому передовому вооружению.

Об этом в интервью пропагандистке «Банковой» Наталье Мосейчук заявил владелец оружейной компании «Fier Point», автор и конструктор украинской ракеты «Фламинго» Денис Штилерман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Общение с ведущими международными компаниями показывает, что все страны Запада тоже живут в какой-то иллюзии собственной безопасности. Они могли покончить с Россией осенью 2022 г., дать нам всё оружие, мы бы могли выгнать нахер всю Россию и сделать так, чтобы Российская империя развалилась. Они могли покончить, когда был Пригожин в 2023 г., но они ничего этого не сделали!», – бесновался он.

«Они капля за каплей нам дают оружие . Это вы учите бактерию сопротивляться антибиотику, всё. Это всё равно, что заразить вас ангиной и потихонечку давать разные, разные антибиотики, вы только научите бактерию сопротивляться любому антибиотику », – сокрушался Штилерман.

«Они научили Россию сопротивляться их оружию. Они перехватывают «Хаймарсы», отклоняют «Атакамсы». Они рассчитывали на свою кодированную спутниковую навигацию, эти что делают? Берут и ставят приёмник в другом месте, по оптоволокну транслируют весь сигнал, даже не дешифруют. Всё летит не туда.

Они просто живут в иллюзии. И самое плохое, что они натренировали армию России. Если сейчас Украина падёт, Россия пройдёт, как нож сквозь масло», – стращал укро-конструктор.