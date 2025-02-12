Совсем скоро ВСУ могут лишиться 60% поставок

Вадим Москаленко.  
12.02.2025 23:23
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Начавшееся в Брюсселе заседание контактной группы Запада, координирующей поставки оружия Украине (формат «Рамштайн»), может окончиться резким сокращением поставок для ВСУ.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Начавшееся в Брюсселе заседание контактной группы Запада, координирующей поставки оружия Украине (формат «Рамштайн»), может...

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«Касательно Рамштайна, предварительно, на первом этапе речь идёт о политических заявлениях. Не идёт речи о поставках оружия, техники или боеприпасов. По крайней мере, на данный момент.

Скорее всего, мы увидим определённую переоценку. И это серьёзный вызов», – сказал Селезнев.

«Зеленский говорил, что доля США в поддержке Украины – 30%. Но если США сократят поставки оружия и техники, а во время этого Рамштайна никаких обещаний таких поставок не будет.

И тогда и другие европейские страны могут поставить под вопрос об остановке военно-технической поддержки украинской армии. То есть, мы можем потерять до 60% оборонно-технической поддержки ВСУ. Это серьёзный провал», – подытожил он.

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