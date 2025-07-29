Сотни погибших – полигон ВСУ накрыли «Искандерами»

Максим Столяров.  
29.07.2025 23:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Армия России нанесла удар по Гончаровскому полигону ВСУ в Черниговской области.

Это подтвердили в пресс-службе Сухопутных войск Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Армия России нанесла удар по Гончаровскому полигону ВСУ в Черниговской области. Это подтвердили в...

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Сообщается, что на полигоне был развернут лагерь подготовки БТГр 169 учебного центра сухопутных войск стратегического резерва ВСУ.

Удар был нанесён около 19:00 двумя ракетами «Искандер». Одна из них была с кассетной боеголовкой, что позволило поразить большую площадь.

Украинское ведомство отчитывается о «трёх погибших и восемнадцати раненных», но на деле количество жертв может исчисляться сотнями.

«Наши источники сообщили, что в результате удара были ликвидированы до 200 человек личного состава ВСУ», – пишет тг-канал «Изнанка».

Однако в российских соцсетях отметили, что были поражены не все объекты на полигоне.

«На гражданские фуры, еще один пожалели. А зря, это, в любом случае подвоз БК и провизии», – пишет тг-канал «Воевода вещает».

При этом, 23 июля подобным двойным ракетным ударам был атакован ещё один украинский полигон в Кировоградской области. Военкор Семён Пегов отметил, что это неспроста.

«Учитывая, что ВС РФ методично бьют, в том числе, и по украинским ТЦК, проглядывается стремление уничтожить цепочку набора и обучения новых солдат ВСУ», – написал он в своём блоге.

А среди украинских националистов случилась истерика.

«До границы с Белоруссией меньше 20 километров. Огонь корректировал вражеский БПЛА. Кто бы мог подумать, что россияне могут так сделать. Никаких выводов опять не будет», – написал нацист и убийца Сергей Стерненко в своём блоге.

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