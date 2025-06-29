Снайпер ВСУ: Мы вынуждены догонять русских, которые ловко используют наши изобретения
Украинские инженеры якобы изобретают «гениальные вещи», длительное время уходит на кодификацию в минобороны и постановку на вооружение.
Об этом снайпер ВСУ Константин Прошинский заявил в интервью украинскому ютуб-каналу «Политека», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Дальше следующая проблема. Если ты появился на сайте минобороны в разделе «взято на вооружение», это не означает, что продукт появился на фронте. Он только прошел все кодификации, проверки, прошел испытание в реальных боевых условиях и допущен к закупкам. Но это не означает, что эти закупки будут происходить», – сказал Прошинский.
По его словам, «много интересных украинских инженерных решений» получают практическое применение в российской армии.
«Дальше наступает следующая проблема. Мы оказываемся в роли догоняющих. Уже не раз было замечено, что в массовом производстве эти вещи появляются первыми не у нас, а у орков. Они используют наши же изобретения, и мы начинаем их догонять», – утверждал Прошинский.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: