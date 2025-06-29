Снайпер ВСУ: Мы вынуждены догонять русских, которые ловко используют наши изобретения

Елена Острякова.  
29.06.2025 18:40
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украинские инженеры якобы изобретают «гениальные вещи», длительное время уходит на кодификацию в минобороны и постановку на вооружение.

Об этом снайпер ВСУ Константин Прошинский заявил в интервью украинскому ютуб-каналу «Политека», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские инженеры якобы изобретают «гениальные вещи», длительное время уходит на кодификацию в минобороны и...

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«Дальше следующая проблема. Если ты появился на сайте минобороны в разделе «взято на вооружение», это не означает, что продукт появился на фронте. Он только прошел все кодификации, проверки, прошел испытание в реальных боевых условиях и допущен к закупкам. Но это не означает, что эти закупки будут происходить», – сказал Прошинский.

По его словам, «много интересных украинских инженерных решений» получают практическое применение в российской армии.

«Дальше наступает следующая проблема. Мы оказываемся в роли догоняющих. Уже не раз было замечено, что в массовом производстве эти вещи появляются первыми не у нас, а у орков. Они используют наши же изобретения, и мы начинаем их догонять», – утверждал Прошинский.

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