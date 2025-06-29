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Украинские инженеры якобы изобретают «гениальные вещи», длительное время уходит на кодификацию в минобороны и постановку на вооружение.

Об этом снайпер ВСУ Константин Прошинский заявил в интервью украинскому ютуб-каналу «Политека», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дальше следующая проблема. Если ты появился на сайте минобороны в разделе «взято на вооружение», это не означает, что продукт появился на фронте. Он только прошел все кодификации, проверки, прошел испытание в реальных боевых условиях и допущен к закупкам. Но это не означает, что эти закупки будут происходить», – сказал Прошинский.

По его словам, «много интересных украинских инженерных решений» получают практическое применение в российской армии.