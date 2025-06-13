Сможет ли «глубокая обеспокоенность» предотвратить войну: реакция мира на атаки Израиля по Ирану

Сергей Рыжов.  
13.06.2025 12:14
  (Мск) , Москва
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Ближний Восток, Война, Дзен, Дипломатия, Израиль, Иран, ООН, Политика


Так называемое «мировое сообщество» ожидаемо осудило резкую эскалацию на Ближнем востоке и выразило свою «глубокую озабоченность». Напомним, Израиль заявил, что уничтожил два реактора, подземный ракетно-ядерный комплекс, ядерно-технологический центр и лабораторию Ирана. Также сообщается, что израильской атаке подверглась иранская военная база в городе Боруджерде.

Тегеран же, со своей стороны, пообещал «суровое возмездие», пока что выразившееся в довольно беспомощной, хотя и массированной БПЛА-атаке.

Так называемое «мировое сообщество» ожидаемо осудило резкую эскалацию на Ближнем востоке и выразило свою...

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США, устами Трампа, выразили надежду, что Иран вернется за стол переговоров по ядерной программе.

Франция, Германия и Китай призвали Израиль и Иран к сдержанности.

«Мы призываем избежать любой эскалации, которая может поставить под угрозу стабильность региона», – написал в Х министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Напомнив, что Франция неоднократно выражала «глубокую обеспокоенность иранской ядерной программой». При этом, французский дипломат подчеркнул право Израиля «защищаться».

Агентство AFP сообщило, что канцлер Германии Фридрих Мерц также призвал «все стороны» к сдержанности и предостерёг от дестабилизации. По данным журнала Spiegel, Израиль незадолго до операции «Восстающий лев» связался с Мерцем по телефону и проинформировал его о предстоящей атаке.

Среди выразивших «глубокую озабоченность» – и Россия. Москва «обеспокоена и осуждает резкую эскалацию напряженности между Израилем и Ираном», – заявил Дмитрий Песков. Добавив, что МИД РФ по поручению Владимира Путина скоро выпустит развёрнутое заявление по ситуации.

«Глубочайшую обеспокоенность» также выразил Китай, который опасается серьёзных последствий.

«Внезапная эскалация не служит интересам ни одной из сторон. Китай призывает все заинтересованные стороны действовать таким образом, который способствует миру и стабильности в регионе. Народная Республика готова сыграть конструктивную роль в этом конфликте и внести вклад в деэскалацию», – заявил МИД КНР.

Сам Иран, тем временем, запросил экстренное заседание СБ ООН после удара Израиля. Иранская сторона назвала атаку безрассудным, незаконным и преднамеренным актом агрессии.

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