«Сместить меня будет непросто» – Зеленский в Лондоне наотрез отказался освобождать кресло президента
Утративший легитимность украинский президент Владимир Зеленский пообещал уйти с должности только после «победы над Россией и принятия Украины в НАТО».
Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Лондоне, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Что касается моего ухода с должности… Поменять меня будет непросто. Мало просто провести выборы, надо меня ещё и не допустить. Это немного сложнее. Выходит, придётся договариваться со мной», – паясничал Зеленский, не сдерживая улыбки.
Он выкатил нереалистичное условие и попытался привычно прикрыться мнением народа.
«Я меняю [свою должность] на НАТО. Если есть НАТО, и война закончилась – значит, я выполнил свою миссию.
Хотя, это будет выглядеть так, что граждане других стран рассказывают украинцам, какой у них должен быть президент. Особенно, когда эти люди занимают официальные должности, это выглядит неконструктивно и недемократично. Мы ж говорим о ценностях», – добавил просроченный.
«Хотя, может, это выход для Путина и всех остальных. Если я не такой гибкий, как они говорят – я меняюсь на НАТО, честно говорю», – подытожил самый «честный» президент, несколько лет назад уже обещавший не сидеть дольше одного срока.
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