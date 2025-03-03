«Сместить меня будет непросто» – Зеленский в Лондоне наотрез отказался освобождать кресло президента

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Утративший легитимность украинский президент Владимир Зеленский пообещал уйти с должности только после «победы над Россией и принятия Украины в НАТО».

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Лондоне, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Что касается моего ухода с должности… Поменять меня будет непросто. Мало просто провести выборы, надо меня ещё и не допустить. Это немного сложнее. Выходит, придётся договариваться со мной», – паясничал Зеленский, не сдерживая улыбки.

Он выкатил нереалистичное условие и попытался привычно прикрыться мнением народа.

«Я меняю [свою должность] на НАТО. Если есть НАТО, и война закончилась – значит, я выполнил свою миссию. Хотя, это будет выглядеть так, что граждане других стран рассказывают украинцам, какой у них должен быть президент. Особенно, когда эти люди занимают официальные должности, это выглядит неконструктивно и недемократично. Мы ж говорим о ценностях», – добавил просроченный.