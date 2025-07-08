Сломить ситуацию на фронте в пользу Украины может только чудо – Арестович
Можно сколько угодно спорить о том, под чьим контролем тот или иной населенный пункт в зоне СВО, но это не имеет смысла – в конечном итоге все это займут российские войска.
Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Чье Дачное абсолютно неважно, важны тенденции. Тенденция очень простая. Мы пока не знаем, будут ли россияне вдоль по этой трассе от Дачного на запад наступать, охватывая, в полуокружение заводя группировку, которая обороняется на Ореховском направлении. Если они пойдут туда, то считайте, что они начинают ее окружать, подсекать, создавать условия для отхода, либо попадание в окружение.
Нормальный котел, который они рисуют по всему фронту, уже который раз – большой и маленький. Поэтому рано или поздно Дачное возьмут. Возьмут и далее пройдут. И так далее и так далее. Чье оно сегодня, разницы никакой не нет… Кроме чуда, нет ни одной тенденции, способной переломить ситуацию на фронте, к лучшему», – заявил Арестович.
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