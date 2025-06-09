Скоро эйфория превратится в «зраду» – галичанин-русофоб об ударах по стратегическим аэродромам

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Украинское общество всё ещё с эйфорией относится к терактам и ударам по стратегически аэродромам, но скоро это превратится в большую «зраду».

Об этом в эфире радио UA Chicago завил скандально известный львовский телеведущий Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Неделю назад у нас случился всплеск таких ободряющих эмоций. Потому что каждый, кто в отчаянии и кому уже нечего терять, всегда будет радоваться успехам, даже если они в корне ничего не меняют. Но самому факту порадоваться надо. Я обо всех этих наших победоносных успехах, которые, для мотивационной части войны имеют большое значение. А для самого течения войны – не о чем и говорить. Потому что на эмоциях, на вспышке очень такого позитивизма, теряется рациональное зерно касательно того, что будет немножко дальше, и повлияет ли оно на войну. И это у нас старая история, когда общество «бегает» от ярких эмоций к негативным. Я всякую эйфорию всегда называю разновидностью анестезий, которая облегчает пребывание в совершенно критической ситуации», – сказал Дроздов.

Он подчеркнул, что военного эффекта от терактов нет, а вот Украина может почувствовать на себе последствия.