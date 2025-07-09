«Скоро дроны полетят тысячами» – во Львове гадают, на кого спихнуть ответственность за ПВО

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Российская армия уже способна запускать по украинским объектам по тысяче дронов в сутки.

Об этом на канале «Львов медиа» заявил украинский пропагандист Василий Пехньо, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Касательно слухов о том, что будет тысяча дронов – на самом деле, русские и сейчас могут применять тысячу дронов в сутки. Если они десять дней будут не интенсивно обстреливать, то смогут собрать эту тысячу дронов. Правда, другой вопрос – есть ли у них инфраструктурные возможности запускать, есть ли пусковые установки. Но теоретически они уже сейчас готовы это делать», – рассуждал Пехньо.

Он предложил переложить ответственность за оборону городов на органы местного самоуправления.