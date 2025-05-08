«Скажем, что русские сами себя взорвали» – в Киеве готовят оправдания терактов 9 мая

Вадим Москаленко.  
08.05.2025 22:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Нацизм, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Терроризм, Украина


Украина может смело наносить удары по скоплениям людей, празднующих 9 мая, назвав это «провокацией российских спецслужб».

Об этом на канале «Политэксперт» заявил украинский военный эксперт, в прошлом член запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина может смело наносить удары по скоплениям людей, празднующих 9 мая, назвав это «провокацией...

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«Я не исключаю провокации российских спецслужб под видом удара украинских беспилотников на момент проведения парада. Причем целью данной провокации будет как раз массовое сосредоточение гражданского населения. С целью создания картинки массовой гибели именно гражданского населения», – рассуждал подонок.

По словам неонациста, якобы без такой провокации армия России не сможет наносить удары по Украине.

«Это даёт России моральное право наносить удар по территории Украины, в том числе с использованием «Орешника». То есть, создаётся возможный прецедент, «казус белли».

Когда появляются подобные заявления о применении «Орешника», это первый признак легендирования, то есть создания предпосылок к возможному сценарию применения. То есть потом выйдут и скажут: «А мы же вас предупреждали заранее», – выдумывал Снегирев.

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