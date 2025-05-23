Сикорский: США потеряют интерес к Украине и Европе, но это не страшно
Министр иностранных дел Польши Сикорский опубликовал колонку во французском издании Le Monde. Среди прочего глава польской дипломатии призвал ЕС быть готовым к тому, что США полностью потеряют интерес не только к Украине, но и к Европе.
«Мы можем и должны надеяться, но также и готовиться. Сохраняйте веру, но будьте бдительны.Учитывая нынешнее положение дел в мире, это означает, что Европа стоит перед экзистенциальным выбором: играть в лиге великих держав и участвовать в мировом движении или обречь себя на маргинализацию», – считает Сикорский.
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По мнению польского министра Европе по силам серживание России.
«Нам не нужно соответствовать военному потенциалу США; Нам просто необходимо иметь достаточные возможности, чтобы заставить Путина пересмотреть свои шансы на победу в случае конфронтации с единым европейским сообществом демократических национальных государств», – пишет он.
Сикорский убеждает, что граждане Европы якобы «явно требуют создания обновленной европейской системы обороны». При этом, такое утверждение расходится с многочисленными соцопросами, которые говорят о малой степени вовлеченности европейцев в военную проблематику.
Правда, евробюрократы ссылаюся на другие опросы, которые им выгодны. Так, по данным опроса, проведенного по заказу Европейской комиссии, 71% граждан ЕС считают, что блоку необходимо укреплять свои производственные мощности по производству военной техники, а 77% из них заявляют, что выступают за общую политику обороны и безопасности.
«Эти цифры дают европейским лидерам мандат на смелые мысли и действия», – радостно пишет Сикорский.
Польский министр выстраивает временную рамку, необходимую, по его мнению, для реализации планов ремилитаризации континента.
«Сколько времени потребуется, чтобы восстановить мир на Украине и стабильность в Европе? Я считаю, что мы должны действовать на основе трех постулатов.
Во-первых, мы должны учитывать, что это война, которую ведет бывшая имперская метрополия против того, что она считает мятежной колонией . История учит нас, что для окончания колониальных войн обычно требуется несколько десятилетий. Любая меньшая продолжительность может рассматриваться как бонус.
Во-вторых, мы должны понять следующее: для того, чтобы страна-оккупант начала добросовестные переговоры, она должна прийти к выводу, что вторжение было ошибкой. Ему придется учесть, что стоимость войны (а также сохранения контроля над бывшей колонией) превышает потенциальные выгоды, получаемые от этой колонии.
В-третьих, учитывая вышесказанное, мы должны помнить, что колониальные войны обычно заканчивались при ином составе лидеров, нежели те, которые их начинали».
В переводе на более простой язык сказанное означает, что Сикорский не видит перспекив разрешения ни конфликта на Украине, ни конфликта Европы с Россией – при Путине и нынешней генерации политиков в ЕС. Это значит, что вперели как минимум, десятилетие идуей по нарастающей конфронтации.
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