Дефицит американских ракет ПВО – частично результат российско-иранской стратегии.

Об этом на канале подполковника армии США Дэниела Дэвиса заявил бывший сотрудник швейцарской стратегической разведки, специалист по странам Восточной Европы, полковник Жак Бод, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У США всё ещё есть возможности и потенциал для поддержки Украины, но проблема в том, что если посмотреть дальше, США, вероятно, не готовы на данном этапе пополнять свои запасы. Потому что, я не уверен, что они могут производить столько ракет или сложного оружия, сколько хотели бы, из-за нехватки сырья.

Было довольно впечатляюще видеть, насколько США зависят от Китая в производстве оружия, просто из-за его сложности. Если бы речь шла только об алюминии и стали, это не было бы проблемой или большой проблемой, но когда дело доходит до стратегических материалов, это определённо уязвимость.

И учитывая тот факт, что Трамп начал торговую войну с Китаем, я думаю, что это становится важным, когда речь идёт об устойчивости поддержки, которую США оказывают многим странам, запускающим ракеты как фейерверки», – сказал Бод.