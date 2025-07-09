Швейцарский полковник: Украина и Израиль расстреливают ракеты для «Пэтриот» как фейерверки
Дефицит американских ракет ПВО – частично результат российско-иранской стратегии.
Об этом на канале подполковника армии США Дэниела Дэвиса заявил бывший сотрудник швейцарской стратегической разведки, специалист по странам Восточной Европы, полковник Жак Бод, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У США всё ещё есть возможности и потенциал для поддержки Украины, но проблема в том, что если посмотреть дальше, США, вероятно, не готовы на данном этапе пополнять свои запасы. Потому что, я не уверен, что они могут производить столько ракет или сложного оружия, сколько хотели бы, из-за нехватки сырья.
Было довольно впечатляюще видеть, насколько США зависят от Китая в производстве оружия, просто из-за его сложности. Если бы речь шла только об алюминии и стали, это не было бы проблемой или большой проблемой, но когда дело доходит до стратегических материалов, это определённо уязвимость.
И учитывая тот факт, что Трамп начал торговую войну с Китаем, я думаю, что это становится важным, когда речь идёт об устойчивости поддержки, которую США оказывают многим странам, запускающим ракеты как фейерверки», – сказал Бод.
В то же время он добавил , что эти страны не могли поступить иначе.
«Потому что это стратегия Ирана, как и стратегия русских – буквально насытить израильскую и, соответственно, украинскую ПВО. Израильтянам пришлось буквально сжечь свои запасы ракет ПВО. И то же самое происходит каждую ночь на Украине. И я не уверен, что наши запасы ракет количественно рассчитаны или предназначены для такого рода войны», – предположил эксперт.
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