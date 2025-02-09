Шольц раскритиковал крохоборство Трампа: ФРГ поддерживает Киев, не ожидая, что вернет потраченное

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Bloomberg сообщает, что канцлер ФРГ Олаф Шольц осуждает желание Дональда Трампа по установлению контроля над украинскими полезными ископаемыми

Агентство сообщает, что канцлер раскритиковал предложение увязать продолжение военной помощи США Украине с гарантированным доступом к ее сырью, в том числе редкоземельным минералам.

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В интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) Олаф Шольц заявил, что в условиях, когда Украина подвергается атакам со стороны России, Германия поддерживает Киев, не ожидая, что ей вернут потраченные деньги.

«Таким должно быть отношение каждого», — считает он.

Агентство добавляет, что вопрос о том, как еще поддержать выдыхающуюся Украину в ее обороне от России, вероятно, станет одной из ключевых тем на предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности, которая начнется 14 февраля.