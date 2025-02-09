Шольц раскритиковал крохоборство Трампа: ФРГ поддерживает Киев, не ожидая, что вернет потраченное

Сергей Рыжов.  
09.02.2025 08:57
  (Мск) , Москва
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Война, Германия, Дзен, Политика, США, Украина


Bloomberg сообщает, что канцлер ФРГ Олаф Шольц осуждает желание Дональда Трампа по установлению контроля над украинскими полезными ископаемыми

Агентство сообщает, что канцлер раскритиковал предложение увязать продолжение военной помощи США Украине с гарантированным доступом к ее сырью, в том числе редкоземельным минералам.

Bloomberg сообщает, что канцлер ФРГ Олаф Шольц осуждает желание Дональда Трампа по установлению контроля...

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В интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) Олаф Шольц заявил, что в условиях, когда Украина подвергается атакам со стороны России, Германия поддерживает Киев, не ожидая, что ей вернут потраченные деньги.

 «Таким должно быть отношение каждого», — считает он.

Агентство добавляет, что вопрос о том, как еще поддержать выдыхающуюся Украину в ее обороне от России, вероятно, станет одной из ключевых тем на предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности, которая начнется 14 февраля.

«В то время как европейские страны НАТО надеются на постоянную военную поддержку со стороны США, администрация Трампа, как ожидается, представит долгожданный план по прекращению конфликта, по словам людей, знакомых с этим вопросом», – говорится в публикации.

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