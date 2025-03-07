Шольц переложил ответственность за безопасность Украины на ее армию

Европа должна продолжить вооружать ВСУ.

Об этом на брифинге по итогам экстренного саммита ЕС заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина сейчас находится в конкретной военной ситуации, в которой она находится, перед лицом нападения России имеет сильные вооруженные силы. Но это должно быть так и после возможного заключения мира, после любого соглашения, чтобы Украина имела сильные собственные вооруженные силы.

Это особый вызов, потому что для этого ей потребуется дальнейшая финансовая поддержка, и для этого ей понадобятся необходимые вооружения от западных партнеров. И это больше, чем Украина может финансировать из своих собственных экономических ресурсов, поскольку даже в мирной ситуации остается большая задача, чтобы европейские страны, а также международные партнеры Украины позволили стране иметь сильную армию, превосходящую ее собственную экономическую мощь. Но у меня такое впечатление, что теперь все также поняли, что это будет самой важной и центральной гарантией безопасности для Украины в будущем», – заявил Шольц.