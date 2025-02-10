Шольц оправдывается: Я не угрожал Путину ракетами

У украинской экономики нет таких ресурсов, чтобы содержать собственную большую армию.

Об этом на дебатах в Берлине заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень важно, чтобы США делали то, что делаем мы, а именно давали понять России, что мы будем продолжать поддерживать Украину, иначе Путин никогда ни на что не согласится. Я очень надеюсь, что из разговоров с Трампом, которые у меня были, что-то получится. Во-вторых, Германия – самый сильный сторонник Украины в Европе и должна оставаться такой. Но, в отличие от вас, я не угрожал Путину ракетами, чтобы он отступил.

Я думаю, что это – очень опасная война, и мы должны каждый день следить за тем, чтобы она не переросла в войну между Россией и НАТО. Что мы должны делать – я думаю, мы должны помочь Украине создать сильную армию, потому что с их национальной экономикой у них не будет армии, которая им нужна для защиты. Они не смогут ее финансировать. Нам нужны гарантии безопасности, которые мы согласовали с нашими союзниками», – заявил Шольц.