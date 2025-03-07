Шольц не поддержал идею Франции о ядерном зонтике
07.03.2025 09:32
(Мск) , Киев
Канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался открыто поддержать идею о распространении на другие страны ЕС французских ядерных гарантий, что ранее предложил президент Франции Эммануэль Макрон.
На брифинге по итогам экстренного саммита ЕС Шольц ушел от прямого ответа, подчеркнув, что доверяет НАТО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Никто не планирует уходить от сегодняшней ситуации, когда у нас есть соглашение в НАТО, и это также общая позиция всех соответствующих сторон в Германии. Я думаю, что это также очень реалистично, если посмотреть на масштаб возможностей для действий», – уклончиво заявил Шольц.
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