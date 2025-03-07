Шольц не поддержал идею Франции о ядерном зонтике

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался открыто поддержать идею о распространении на другие страны ЕС французских ядерных гарантий, что ранее предложил президент Франции Эммануэль Макрон.

На брифинге по итогам экстренного саммита ЕС Шольц ушел от прямого ответа, подчеркнув, что доверяет НАТО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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