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«Избранный президент Польши в первом разговоре с Зеленским занял более жёсткую позицию в отношении Киева», пишет брюссельское издание Euractiv.

Речь идёт о звонке Кароля Навроцкого украинскому диктатору накануне своей инаугурации 6 августа. В ходе разговора затрагивалась тема Волынской резни – Киев, как известно, героизирует бандеровцев, которых в Польше считают террористами, осуществлявшими массовые убийства поляков.

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«Кароль Навроцкий подчеркнул, что он представляет интересы нации, которая требует изменить подход Украины к важным и до сих пор нерешённым историческим вопросам. Это необходимо изменить», — сообщил пресс-секретарь Навроцкого Рафал Лескевич.

При этом, «несмотря на ужесточение позиции, Навроцкий подтвердил, что Польша поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией», уточняет Euractiv.