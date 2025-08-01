Шизофрения нового президента Польши: Требует отказаться от героизации УПАшни, но обещает поддерживать Бандерштадт

Михаил Рябов.  
01.08.2025 12:34
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Польша, Украина


«Избранный президент Польши в первом разговоре с Зеленским занял более жёсткую позицию в отношении Киева», пишет брюссельское издание Euractiv.

Речь идёт о звонке Кароля Навроцкого украинскому диктатору накануне своей инаугурации 6 августа. В ходе разговора затрагивалась тема Волынской резни – Киев, как известно, героизирует бандеровцев, которых в Польше считают террористами, осуществлявшими массовые убийства поляков.

«Избранный президент Польши в первом разговоре с Зеленским занял более жёсткую позицию в отношении...

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«Кароль Навроцкий подчеркнул, что он представляет интересы нации, которая требует изменить подход Украины к важным и до сих пор нерешённым историческим вопросам. Это необходимо изменить», — сообщил пресс-секретарь Навроцкого Рафал Лескевич.

При этом, «несмотря на ужесточение позиции, Навроцкий подтвердил, что Польша поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией», уточняет Euractiv.

«Россия – неоимперское и колониальное государство, которым управляет военный преступник Владимир Путин. Поэтому Украина, которая борется с кремлёвским режимом, может рассчитывать на поддержку Польши», — заверил Лескевич.

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