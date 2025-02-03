Ширяев: Курское вторжение не создало стратегической угрозы Путину и не принесло политических козырей Зеленскому

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Всё, ради чего украинское командование затеяло курскую авантюру, сжимается и имеет все шансы вообще не дотянуть до переговоров как политический и дипломатический фактор.

Об этом в интервью RTVI заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не приоритет… А стратегическая инициатива полностью захвачена российской армией. Есть одно место – Курская область, где Украина пытается доказать, что – нет, в этом месте мы имеем преимущество. Но судя по тому, что там происходит последние два-три месяца, место, которое является политически самым приоритетным для Зеленского, снабжается самыми лучшими частями, самыми свежими резервами, там эти «Леопарды», «Абрамсы», но оно потихоньку сжимается. Сказать, что они владеют стратегической инициативой на этом участке, нельзя… [Вторжение] было очень подготовленное, профессионально проведённое, и они нашли место, где пусто, ударили в дырку, сделали как надо. И тогда перед Путиным встал выбор – снимать лучшие части с Донбасса, потому что это наши исконные территории и т.д., или ничего не трогать и защититься теми частями, которые есть под руками, просто остановить. В дальнейшем эта группировка всё более и более усиливалась, но в тот момент это отношение определилось – Курская область не приоритет», – сказал Ширяев.