Сердюковщина перекинулась с российской армии на российскую авиацию – космонавт Савицкая бьёт тревогу

Елена Острякова.  
09.04.2025 23:59
  (Мск) , Москва
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Авиация, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Бывший министр обороны РФ Анатолий Сердюков, неоднократно подвергавшийся критике в ходе СВО за свои действия по «оптимизации» российской армии, сейчас занимается тем же самым на должности председателя Совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Об этом на заседании Госдумы РФ заявила депутат от КПРФ, космонавт, дважды Героем Советского Союза Светлана Савицкая, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывший министр обороны РФ Анатолий Сердюков, неоднократно подвергавшийся критике в ходе СВО за свои...

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«В Объединенной авиационной корпорации бывший горе-министр Сердюков почему-то, данной ему волей, собирается – и уже активно действует, – чтобы 75% персонала OAK сократить.

Это приведет, по оценке специалистов, гарантированно, во-первых, к срыву гособоронзаказа, так как у нас идет авиация боевая, и это обязательно приведет к срыву планов по созданию наших гражданских самолетов и грузовых самолетов гражданской авиации. Потому что 75% сократить людей – а у нас таких специалистов вообще не хватает», – сказала Савицкая.

Она предложила создать специальную парламентскую комиссию по данной проблеме.

Савицкой возразил глава комитета по промышленности и торговле единорос Владимир Гутенев.

«Идет реорганизация управленческой головной структуры OAK, идет она на базе аудиторской проверки, которую проводили аудиторы, в том числе Сбербанк и «Газпромнефть», они к этой проверке привлекались… Реорганизация осуществляется нынешним руководителем Бадехой Вадимом Александровичем.

Сердюков в данном случае не является активным участником этого процесса, привлекается к консультациям. Срыв программ, как по гособоронзаказу, так и по военно-техническому сотрудничеству, ничто это не предвещает. Поэтому считаю, что данная информация не вполне объективная», – сказал Гутенев.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил запросить в правительстве РФ информацию о ходе реорганизации ОАК.

«Светлана Евгеньевна тему обозначила неслучайно. Уточните, пожалуйста», – сказал Володин.

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