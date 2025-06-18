В сербском посёлке Врнячка Баня один из активистов сербских оппозиционных протестов открыл огонь по местному офису Сербской прогрессивной партии.

После чего он устроил перестрелку с полицией, которой удалось арестовать его, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Выяснилось, что стрелявшим оказался завсегдатай оппозиционных протестов тридцатишестилетний Иван Младенович. При себе у него оказался запас патронов. Как сообщают сербские СМИ, по счастливой случайности инцидент закончился без человеческих жертв, поскольку представители «прогрессистов» покинули партийный офис примерно за двадцать минут до начала налёта. Впоследствии выяснилось, что Младенович был завсегдатаем протестов и у него есть совместные фото со многими оппозиционными лидерами.

«Этот человек, который участвовал во всех протестах в Белграде, Нише, Кралево, и фотографировался со всеми самыми известными лидерами как оппозиции, так и неправительственного сектора. Это, конечно, шаг отчаяния тех, кто проиграл и всё ещё не может с этим смириться. Они скоро с этим смирятся, но попытаются применить больше насилия, совершить еще один акт насилия во время празднования Видовдана. На самый большой сербский праздник, когда мы должны быть едины, думать о Косово и Метохии они будут пытаться разжечь конфликты между сербами, нападая на сербов», – прокомментировал поступок Младеновича президент Сербии Александр Вучич.

В то же время оппозиционеры словесно напали на министра информации и телекоммуникаций Сербии, профессора Бориса Братину за то, что тот побывал на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде.

Выступая на ней, министр рассказал, что гордится тем, что в его стране беспрепятственно работают российские СМИ, которым перекрыли доступ к аудитории в соседних балканских странах. Он публично упрекнул западную прессу в отсутствии объективности. В ответ в соцсетях протестующие назвали его поведение неэтичным, а также припомнили ему то, как в прежние времена он сжег флаг ЕС на одной акций.