Сербские протестующие вознамерились оставить Белград без городского  транспорта

После восьми дней блокирования государственной телекомпании РС и центральных улиц Белграда, так называемые «протестующие студенты» заявили о планах по блокировке депо муниципального транспорта. Таким образом сербские майданщики намерены парализовать движение в столице, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В ходе заседания очередного протестного Комитета, которые у нынешних протестующих имеют название «пленумы», проходившего на территории юридического факультета Белградского университета, был представлен план развития протеста. В частности было решено парализовать работу муниципального транспорта в столице. С этой целью участники протеста намерены ночью блокировать депо «Карабурма», «Погон Космай», «Дорчол» и «Нови Београд», чтобы не выпустить утром машины на линию.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Крое того, уже восьмой день продолжается блокада офиса государственного СМИ «Радио и телевидение Сербии» (РТС). Майданщики не дают сотрудникам попасть на свои рабочие места, а тем их коллегам, что остаются в здании, вынуждены подвозить питание и воду сотрудники полиции. Телеканал принёс извинение своим зрителям за то, что из-за сложившегося положения не мог вести традиционную трансляцию пасхального богослужения.

«Студентам» в блокаде РТС помогают боевики бошняцких организаций из Нови-Пазара и байкеры. При этом, что характерно, в сложившейся ситуации появилась инициативная группа сотрудников медиа, которые объединились в группу «Наш протест» и обвиняют в произошедшем не организаторов блокады, а собственное руководство. В своём заявлении они отметили, что у них нет никаких инструкций о том, как они могут реализовать свое право на труд в этой кризисной ситуации.