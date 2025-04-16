Сенатор-демократ: В борьбе против Китая нужно ослаблять Россию

Елена Острякова.  
16.04.2025 13:22
  (Мск) , Москва
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Дзен, Китай, Политика, Россия, США


Китай внимательно наблюдает за тем, что происходит на Украине и пытается «вбить клин» между США и Тайванем.

Об этом американский сенатор-демократ Рубен Гальего заявил на конференции в британском аналитическом центре Чатем-хаус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Китай внимательно наблюдает за тем, что происходит на Украине и пытается «вбить клин» между...

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«Прямо сейчас не только из-за Украины, но и из-за тарифов китайцы учатся тому, как разрушить наши альянсы, как нас разделить и ослабить, если мы когда-нибудь вступим в конфликт. И это действительно работает. Премьер-министр Сингапура, который всегда был верным союзником США, теперь открыто заявляет, что им нужно снова сблизиться с Китаем», – сказал Гальего.

Он считает, что в противовес этому США должны укреплять НАТО и ЕС.

«Если мы действительно хотим быть готовыми к Китаю, лучшее, что мы можем сделать – это ослабить Россию настолько, чтобы она больше не представляла угрозы на восточном фронте Европы», – резюмировал сенатор.

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