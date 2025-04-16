Сенатор-демократ: В борьбе против Китая нужно ослаблять Россию

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Китай внимательно наблюдает за тем, что происходит на Украине и пытается «вбить клин» между США и Тайванем.

Об этом американский сенатор-демократ Рубен Гальего заявил на конференции в британском аналитическом центре Чатем-хаус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прямо сейчас не только из-за Украины, но и из-за тарифов китайцы учатся тому, как разрушить наши альянсы, как нас разделить и ослабить, если мы когда-нибудь вступим в конфликт. И это действительно работает. Премьер-министр Сингапура, который всегда был верным союзником США, теперь открыто заявляет, что им нужно снова сблизиться с Китаем», – сказал Гальего.

Он считает, что в противовес этому США должны укреплять НАТО и ЕС.