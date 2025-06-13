Секту «свидетелей Таурусов» ждёт огромное разочарование – укро-эксперт

Когда американские поставки оружия закончатся, Украину не спасут никакие немецкие «Таурусы».

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Поставки военной помощи… Судя по всему, к июлю закончатся те пакеты, которые подписаны при Байдене. Но что-то еще будет доезжать по мелочи до конца года. Но в новых пакетах пока не планируется пакета военной помощи.

И да, обратите внимание, тема ресурсной сделки просто пропала из информационного поля. И на фоне того, что говорилось, что Ермак намерен убедить США предоставить в счет ресурсной сделки новые пакеты военной помощи, судя по всему, с этим ничего и не получилось.

Да, американцы готовы продавать, но для того, чтобы продавать, должны быть живые деньги», – сказал Золотарев.