Сделка Трампа поможет нам ускорить войну против России – британский полковник

Елена Острякова.  
07.03.2025 16:29
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Если президент США Дональд Трамп заключит с Украиной сделку о добыче редкоземельных металлов, Киев и ЕС получат доступ к американской авиации.

Об этом полковник НАТО в отставке Хэмиш де Бреттон–Гордон заявил в интервью украинскому ютуб-каналу War & Politics, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если президент США Дональд Трамп заключит с Украиной сделку о добыче редкоземельных металлов, Киев...

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«Вице-президент США Венс считает, что если в Украине будет американский персонал, возможно, работающий на шахтах и в других сферах бизнеса, помогая с восстановлением, то Путин не станет нападать, опасаясь ранить или убить американцев. В этом есть доля правды.

Но в 1990 году, когда Саддам Хусейн вторгся в Кувейт, там было много американских солдат. Так что это не обязательно является гарантией», – сказал де Бреттон–Гордон.

Он признался, что «вместе с коллегами» очень обижен на Джей Ди Венса за то, что тот поставил под сомнение готовность британцев воевать.

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