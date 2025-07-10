СБУ устраивает корявые провокации против Китая в угоду США – укро-эксперт

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Информация о разоблачении якобы китайских шпионов при попытке выкрасть документы по ракете «Нептун» на физических носителях – производит удручающее впечатление от совершившей этот вброс СБУ.

Об этом на канале «Lviv media» заявил украинский военный эксперт, бывший функционер запрещенной в РФ бандеровской партии «Свобода» Дмитрий Снегирёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Удивляет (или не удивляет), что задержание украинскими спецслужбами т.н. «китайских шпионов» происходит на фоне заявлений КНР, что РФ не может проиграть Украине, поскольку, по мнению КНР, это позволит США переключить всё внимание на Китай. Случайное совпадение обстоятельств? Нет. А ещё более неслучайным являются сообщения в украинских СМИ накануне, что китайские компании помогают России производить дроны для ведения войны», – сказал Снегирёв.

Касаясь качества вброшенной информации, он выразил мнение, что СБУ застряла на уровне 60-70 гг. прошлого века.

«Они как планировали вывезти информацию, зашив её куда-то в пиджак или микрофильмами? Мы же понимаем, что Китай – это технически не развитая страна, и такие понятия, как технологии, у неё вообще отсутствуют. «В моменте передачи информации» – это называется провокация. Это когда выходят на условного китайского шпиона и предлагают ему. А человек, который выступает в качестве инженера-разработчика, является кадровым сотрудником СБУ. Мы можем допустить эту информацию? Но главное то, что вся информация была в телефоне у китайских шпионов. Ну, это уровень шпионской сети Китая. Или уровень СБУ. Кому как нравится», – негодовал бандеровец.